Thunfest: Preispolitik kommt nicht bei allen gut an

OK und Stadt gehen über die Bücher

Aus Sicht des Vereins Thunfest, welcher das Thunfest seit mehr als 40 Jahren in ehrenamtlicher Arbeit organisiert, hat das neue Zutrittsregime mit einer nächtlichen Bändelipflicht in der ganzen Innenstadt grundsätzlich funktioniert, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten. «Es lief nicht alles fehlerfrei», wird Vereinspräsidentin Susanna Ernst in der Medienmitteilung zitiert. Das Or­ga­ni­sa­ti­ons­ko­mi­tee wisse nun, welche Hebel es anzusetzen gelte, um besser zu werden. Insgesamt wurden gegen 20'000 Eintritte für das Stadtfest und die Konzerte auf dem Rathausplatz verkauft. Rund 90 Prozent waren Festbändel für acht Franken.

Zu den zahlenden Gästen kamen mehrere Tausend Besucher, die am Freitag und Samstag bereits am Nachmittag durch die offene Stadt flanierten und die zahlreichen Angebote nutzten. «Wir mussten feststellen, dass die Schätzungen der Besucherzahlen aus der Vergangenheit viel zu hoch waren», wird Susanna Ernst weiter zitiert.

Der Verein Thunfest und die Stadt Thun werden den erstmaligen Versuch mit der Bändelipflicht für die ganze Innenstadt analysieren. Das Ergebnis dieser Analyse werde dann die Basis für weitere Bewilligungen in kommenden Jahren. Gleichzeitig werde der Verein gefordert sein, die finanzielle Situation einmal mehr genau zu analysieren und weiter nach möglichem Sparpotenzial zu suchen, ohne bei der Qualität Abstriche zu machen.

Wie Thuns Sicherheitsvorsteher Peter Siegenthaler (SP) auf Anfrage sagte, habe er eine sehr friedliche Atmosphäre erlebt. Nebst kleineren Auffälligkeiten, die es an einem solchen Fest immer gebe, sei das Fest «sehr ruhig und freundlich verlaufen». Dies bestätigte auch Sarah Wahlen, Mediensprecherin der Kantonspolizei. Allerdings kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf eine Person kurz angehalten wurde. Das nächste Thunfest ist für den 7. bis 9. August 2020 geplant. (sku)