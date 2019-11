Tiere während Abwesenheit sich selbst überlassen

«Tiere haben nicht gelitten»

Von einem Rückzug der Einsprache wollten weder der Beschuldigte noch dessen Verteidiger etwas wissen. «Die Tiere haben nicht gelitten und keinen Schaden genommen», argumentierte Letzterer. Zudem bewiesen Fotos, dass keine desolaten Zustände in den Ställen geherrscht hätten. Dies räumten auch die als Zeugen vorgeladene Polizistin und der Polizist ein. Der Verteidiger beantragte lediglich eine Busse in Bezug auf die unterlassene Ohrmarkierung. In den übrigen Anklagepunkten forderte er Freisprüche.

Der Einzelrichter räumte auch ein, dass keine eigentliche Vernachlässigung der Tiere stattgefunden habe. Trotzdem kam er, auch im Vergleich mit Urteilen des Bundesgerichts, zu Schuldsprüchen. Statt Vergehen sah er aber nur die Tatbestände von Übertretungen als erfüllt. Er verurteilte den Mann zu einer Übertretungsbusse von 1'000 Franken und zu Verfahrenskosten von 1'900 Franken.