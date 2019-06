Treffsicherer Kadettenhauptmann in Dübendorf

Nils Spörri stand am letzten Thuner Ausschiesset so sehr im Mittelpunkt wie ansonsten höchstens noch der Fulehung: Der 15-Jährige führte im Herbst 2018 als Hauptmann die Thuner Kadettinnen und Kadetten in den Umzügen durch die Innenstadt und gewann darüber hinaus als bester Schütze des Kadettenkorps den prestigeträchtigen General-Guisan-Preis.

Es war dieser sportliche Erfolg, der ihm eine Ehreneinladung zum traditionellen Armbrustschiessen des Thuner Stamms von Zürich einbrachte. Dieses fand am Samstag im zürcherischen Dübendorf stattfand – und Nils Spörri zeigte erneut eine Topleistung.

Nur drei Millimeter fehlten

Beim Fulehung-Schuss hatte Spörri wie alle Teilnehmer einen einzigen Versuch, um ein Schloss-Thun-Bild möglichst genau zu treffen. Der 15-Jährige hatte die grösste Nervenstärke und verfehlte die Kirchturmspitze nur um drei Millimeter. Damit war er überlegener Sieger dieser Kategorie, hatten doch alle andere Schützinnen und Schützen eine Abweichung von dreizehn Millimetern oder noch mehr zu beklagen.

Mit 83 Jahren gut im Schuss

Beim Hauptschiessen Thuner Stich duellierten sich gleich vier Schiesssportbegeisterte, die einst in Thun den General-Guisan-Preis gewonnen hatten. Während Fabio Bacher, dem Sieger von 2002, der Wettkampf missriet, verpassten die Ausgezeichneten der Jahre 2017 und 2018 das Podest nur knapp. Nina Bütler erreichte mit 43 Punkten den vierten Platz. Auf dem Podest stand der älteste Schütze des ganzen Teilnehmerfeldes: das langjährige Thuner Stamm von Zürich-Mitglied Heinz Badertscher, der 1950 als Schüler den General-Guisan-Preis gewonnen hatte.

Mittlerweile ist er 83 ­Jahre alt und gemäss seinem Wettkampfblatt mit 44 Punkten nach wie vor gut im Schuss. Treffsicherer war einzig Marc Lehmann, ein Heimweh-Thuner aus Zürich. Platz 3 erschoss sich Werner Schuler, der als «Stammvater» dafür besorgt ist, dass die nach Zürich ausgewanderten Thuner auch abseits des Schiessplatzes regelmässige Treffen durchführen.

Beim Thuner Stamm von Zürich handelt es sich gemäss Medienmitteilung um eine seit 1950 existierende Vereinigung. Sie ist in Thun dafür bekannt, dass sie an jedem Ausschiesset im Herbst den General-Guisan-Preis stiftet. Es hat sich eingebürgert, dass der Preisträger als Dank jeweils am Armbrustschiessen des Stamms teilnimmt. Dieses findet in der heutigen Form seit über dreissig Jahren statt, wobei seit 2006 der Schützenstand des Armbrustvereins Dübendorf Austragungsort ist.

Rangliste Fulehung-Schuss: 1. Nils Spöri, Jahrgang 2003/3 Abweichpunkte; 2. Finn Lehmann, 2009/13; 3. Fritz Sterki, 1950/13; Rangliste Thuner Stich: 1. Marc Lehmann, Jahrgang 1964/46 Punkte; 2. Heinz Badertscher, 1935/44; 3. Werner Schuler, 1946/44.