Udo Jürgens Musikvirus infizierte sie bleibend

«Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii / Ging nie durch San Francisco in zerriss’nen Jeans.»

Ein Wort, ein einziger Ton, vielleicht zwei, aber spätestens nach drei Tönen ist klar: Es ist ein Ohrwurm von Udo Jürgens – und das Lied beginnt fast gleichzeitig von sich aus, im Kopfradio, zu spielen. «Udo spürte einfach, was die Menschen bewegt und berührt – von den Melodien bis zu den Themen», weiss Pepe Lienhard. «Udo sang von Träumen und Seelenschmerz, besang sowohl die Liebe als auch die Einsamkeit und Fremdarbeiter, die ihre Heimat vermissen.» Ob im Rhythmus oder in den Worten, Jürgens habe sein künstlerisches Wirken stets weiterentwickelt und in jedem Detail die Perfektion gesucht – und gefunden.