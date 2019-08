Über 130'000 Franken für Blinde und Augenkranke

Thunerinnen und Thuner zeigten sich solidarisch mit Menschen mit Sehschwäche und vertrauten der Christoffel-Blindenmission (CBM) im Jahr 2018 insgesamt 131'088 Franken an. Dies schreibt die international tätige Entwicklungsorganisation in einer Mitteilung. Der Betrag könne mit 2'621 Operationen am Grauen Star gleichgesetzt werden, die erblindeten Menschen in Entwicklungsgebieten die Sehkraft zurückbringen würden.