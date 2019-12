Uneinigkeit über Zufahrt zur Heizzentrale

Das geplante Fernheizwerk in Ringgenberg soll unmittelbar neben dem Armbrustschützenstand realisiert werden. Der Standort des Baus war an der Gemeindeversammlung vom Freitagabend in der Burgseelihalle nicht traktandiert, die Erschliessung aber schon. 367'000 Franken beantragte der Gemeinderat den 76 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, damit Zufahrtsstrassen angepasst und Werkleitungen erstellt werden können.