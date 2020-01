Unstimmigkeiten in Buchhaltung – das Aus für Schutz Immobilien

Das kam für die Kundinnen und Kunden der Thuner Firma Schutz Immobilien + Treuhand AG überraschend: Das Unternehmen hat den Betrieb per Ende 2019 eingestellt. «Knall auf Fall», wie ein Informant dieser Zeitung meldete. Was steckt dahinter? «Bei den Abschlussarbeiten wurde festgestellt, dass in der Buchhaltung diverse Unstimmigkeiten vorhanden sind», informierte Jörg Schutz seine Kunden. Darauf habe er sich «kurzfristig entschliessen müssen, die Firma aufzugeben und zu schliessen». Das Entstehen der Unstimmigkeiten und der genaue Fehlbetrag würden derzeit noch ermittelt.