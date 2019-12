Up in the Ski

Seit dem letzten grossen Umbau heisst die Anlage nun Nordic Arena – und ist unter anderem Heimat des regionalen Skisprungnachwuchs. Die Helvetia Nordic Trophy Kandersteg ist einer von neun schweizweiten Skisprungwettkämpfen für Kindernachwuchstalente. Es gibt die Kategorien U-10, U-13 und U-16, jeweils für Mädchen und Jungen. Springen darf man theoretisch ab null, solange man auf Ski stehen kann.

Mutige Mädchen

Am Wettkampfmorgen können die Sportlerinnen noch auf allen Schanzen trainieren, der Wettkampf findet dann am Nachmittag statt. Die sechsjährigen Mädchen Saskia und Carina sind zuerst am Start, danach starten die elfjährige Giulia, die dreizehnjährigen Mädchen Ilaria und Ida, und am Schluss springt die fünfzehnjährige Lea. Sie trainieren alle seit einem bis dreieinhalb Jahren und haben Distanzrekorde zwischen 6 und 70 Metern.

Die sechsjährige Saskia hat mir erzählt, dass sie Ski springt, weil sie bereits gut Ski fahren konnte und ja dann eigentlich nur noch das Springen fehlen würde. Da sie noch jung ist, trainiert sie einmal pro Woche und wird dafür vom Trainer zusammen mit anderen Skispringern in Thun abgeholt und nach Kandersteg mitgenommen. Ihr erster Sprung war in Marbach. «Ich wollte zuerst nicht den ganzen Auslauf runterfahren und wurde vom Trainer immer ein Stückchen weiter nach oben in die Anlaufspur gesetzt, bis ich am Schluss von zuoberst gesprungen bin», erzählte sie mir schüchtern. Später einmal möchte sie Lehrerin werden.

Der gleichaltrigen Carina gefällt am Skispringen, dass man einen Schanzentisch hat, wodurch man besser abspringen kann. Ausserdem ist man in der Wintersaison im Schnee, «und man kann Schneeballschlachten und Schneemänner machen». – «Meine Vorbilder sind meine Schwestern, Ilaria und Giulia», sagte sie stolz. Schwierig findet sie, dass es manchmal bei den Schanzen kleine Hügel gibt und man dadurch leichter umfallen kann. Carina möchte Reiterin werden, wenn sie gross ist.

«Dumm gestürzt»

Giulia ist die Leaderin der U-13 und hat bessere Resultate als viele Jungen in ihrer Kategorie. «Ich bin einmal beim Landen dumm gestürzt und hatte danach einen Oberschenkelspiralbruch, aber sonst ist mir nie etwas passiert», erklärte sie mir. Sie mag den Sport, weil es etwas anderes ist und man in der Natur sein kann. Giulia trainiert zweimal pro Woche und will später einmal Skispringerin werden oder zumindest etwas mit Sport machen.