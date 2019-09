Viel Spass beim Rennen rund um die Höhematte

Bei bewölktem, doch zum Glück trockenem Wetter fiel am Freitagnachmittag der Startschuss für das Pararace-Handbike-Rennen über 14 Kilometer rund um die Höhematte Interlaken. 21 Männer und zwei Frauen sausten in atemberaubendem Tempo mit ihren Handbikes an den zahlreichen Zuschauern vorbei. Der Schnellste war Felix Frohofer aus Russikon ZH.