Von guten Wünschen und Luftballons

Ein Blick in die Vergangenheit, ein Blick in die Zukunft und eine grosse Feier für die Gegenwart: Am Freitag wurden 422 Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule Thun (WST) diplomiert und konnten diesen Anlass gemeinsam mit über 3000 Gästen und bei über 30 Grad im Schatten in der Stockhorn-Arena in Thun feiern. Zum ersten Mal in der Geschichte der WST feierten in diesem Jahr nämlich die 26 Abschlussklassen aus Thun und Gstaad gemeinsam ihre Diplomierung.

«Es ist toll, zu sehen, wie viele junge Menschen heute hier ihren Abschluss feiern können. Ihr seid ein tolles Abbild der Vielfalt des kaufmännischen Berufs und der Detailhandelsberufe», sagte Christine Häsler, Regierungsrätin und Erziehungsdirektorin des Kantons Bern, zur Eröffnung der Feierlichkeiten. Anlass für die grosse Feier war in diesem Jahr auch das 125-jährige Bestehen der WST, das in der ersten Hälfte des Events im Fokus stand.

Spannende Zukunft

Einen kleinen Einblick in die Vergangenheit und die Zukunft gaben der Thuner Stadtarchivar Jon Keller als Zeitreisender, der im Jahr 1900 seinen Abschluss an der WST gemacht hat, und Schauspielerin Sarah Iseli, die aus dem 22. Jahrhundert angereist war, in einem Gespräch mit Moderator Marco Zysset.

Jon Keller erzählte von den Innovationen Telegraf und Füllfederhalter, während Sarah Iseli den Gästen eine spannende Zukunft für die heutigen Berufsfelder eröffnete: «Das herkömmliche Berufsbild gibt es nicht mehr, auch der Influencer hat an Bedeutung verloren. Man besinnt sich vielmehr darauf, was man gerne macht und was man möchte.» Schulhäuser gebe es auch nicht mehr, weil allen Menschen mit sieben Jahren ein Chip implantiert werde, von dem alles Wissen heruntergeladen werden könne.

Fabienne Bächer, Yanic Schönauer und Alexander Ruf zeigten im Anschluss, welche Ziele heutige Absolventinnen und Absolventen haben und wie ihr Weg nach der WST aussehen wird – von einer Anschlusslösung als Geschäftsführerin wie Fabienne Bächer über zukünftiger Gründer wie Yanic Schönauer bis Berufsmaturand wie Alexander Ruf.

Gute Stimmung

Nach dem ersten Teil konnten die Gäste während der Pause die über 30 Stände mit den Abschlussarbeiten der Berufsmaturandinnen und -maturanden besuchen. Aus diesen wurde in diesem Jahr die interdisziplinäre Projektarbeit von Jessica Meisner, Sina Habegger, Giona Grippo und Luca Galli, in der sie ein Marketingprojekt zu Republic of Mediterranean Ingredients ausgearbeitet haben, mit dem Rotary-Preis für aussergewöhnliche Leistungen in der Wirtschaftsschule Thun ausgezeichnet.

Während der Diplomierung sorgte das Ocean Orchestra für gute Stimmung, jede der 26 Klassen marschierte zu einem von ihr gewählten Lied ins Stadion ein. Für den Einmarsch seiner Klasse rappte Diplomand Dino Seijfic sogar einen selbst geschriebenen Song.

Zum Abschluss des Anlasses liessen alle Diplomandinnen und Diplomanden Hunderte von Luftballons steigen. «Damit schliesst sich ein Kreis», sagt Rektor Daniel Gobeli. «Ich hoffe, Luftballons werden euch durch euer Leben begleiten, denn jemand hat mal gesagt: ‹Schweben vor Glück ist die schönste Art der Fortbewegung.› Ich wünsche mir, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen!»

Die Geehrten:

Bester Gesamtschnitt Detailhandelsfachleute:

1. Rang, Note 5,6: Selina Schenk, Lenk Milch AG, Lenk i.S., Severin Trachsel, Post CH AG, Bern. 2. Rang, Note 5,4: Tania Fahrni, Migros Oberland SportXX, Thun, Janine Küpfer, Wittwer Sport, Zweisimmen, Alexander Ruf, Brand Sport + Mode AG, Gstaad. 3. Rang, Note 5,3: Marina Ast, Brand Sport + Mode AG, Gstaad, Andrina Joy Freiburghaus, Genossenschaft Migros Aare, OBI Thun, Céline Fabienne Gobeli, Troxler Sport & Mode AG, Lenk i.S., Michelle Mezenen, Franz Carl Weber AG, Thun, Tanja Reber, La Boutique, Zweisimmen, Sophie Jane Schärer, Interdiscount, Thun, Silvio Spahr, Interdiscount, Heimberg, Kim Lea Stucki, ImportParfumerie, Thun.

Bester Gesamtschnitt Büroassistenten/-innen:

1. Rang, Note 5,9: Vithusa Vincen Raj, Transfair Stiftung, Thun. 2. Rang, Note 5,4: Bassel Hasan Caritas Bern, Bern.

Bester Gesamtschnitt Kaufleute B-Profil:

1. Rang, Note 5,3: Nadja Schmutz, Steuerverwaltung des Kantons Bern, Thun, Gabriel Volken, Transfair Stiftung, Thun.

Bester Gesamtschnitt Kaufleute E-Profil:

1. Rang, Note 5,9: Janine Valerie Buchs, Raiffeisenbank Obersimmental-Saanenland Genossenschaft, Zweisimmen. 2. Rang, Note 5,7: Jaqueline Lempen, Gemeindeverwaltung Lenk. 3. Rang, Note 5,6: Sabrina Graf, Haldemann & Jörg Advokatur Notariat Steuerpraxis Oberdiessbach. 4. Rang, Note 5,5: Noé Fischer, Energie Thun AG, Thun, Damian Stähli, Gemeindeverwaltung Saanen, Janik Studer, Die Mobiliar, Thun, Nadine Wälchli, Gemeindeverwaltung Riggisberg. 5. Rang, Note 5,4: Antje Bieri, Die Mobiliar, Zweisimmen, Florina Krasniqi, Betreibungsamt Oberland, Thun, Nina Matti, Gemeindeverwaltung Zweisimmen, Livia Sonja Thierstein, Gemeindeverwaltung Linden, Franziska Trachsel, T & R Oberland AG, Lenk i.S., Sara Wyttenbach, Immer AG, Uetendorf, Dominique Antonia Zwahlen, Lenk-Simmental Tourismus AG, Lenk im Simmental. 6. Rang, Note 5,3: Elisabeth Balmer, Schmid AG, Oey, Linda Bieri, Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG, Frutigen, Vanessa Gafner, Gemeindeverwaltung Reichenbach, Robin Hofmann, Berner Kantonalbank AG, Thun, Lara Matti, Hotel Spitzhorn, Saanen, Lara Mülchi, T & R Oberland AG, Gstaad, Nils Müller, Hoffmann Neopac AG, Oberdiessbach, Aline Ryter, Gemeindeverwaltung Sigriswil, Anina Seiler, Ruag Schweiz AG, Thun, Céline Stettler, Gemeindeverwaltung Spiez, Nadine Zimmermann, Notariat und Advokatur Hadorn Graf, Spiez.

Bester Gesamtschnitt Berufsmaturanden/-innen:

1. Rang, Note 5,7: Alexander Fuchser, Credit Suisse AG, Bern. 2. Rang, Note 5,6: Tanja Lea Zingrich, BM 2 Teilzeit Wirtschaft. 3. Rang, Note 5,5: Gian-Luca Bähler, Login Berufsbildung AG, Bern, Evan Zbinden, AEK Bank 1826, Thun. 4. Rang, Note 5,4: Gianna Lisa Paganini, BM 2 Teilzeit Wirtschaft, Solène Robine von Allmen, AEK Bank 1826, Thun, Nicole Wyler, BM 2 Teilzeit Wirtschaft. 5. Rang, Note 5,3: Jennifer Jungen, Betreibungsamt Oberland, Thun, Norina Kummer, BM 2 Teilzeit Wirtschaft, Louis von Gunten, UBS AG, Bern.

Detailhandelsassistenten/-innen: Klasse DAT17A (Thun)

Robeath Baba, Emrah Bektashi, Liridona Berisha, Shpat Lulaj, Jessica Marques Fazzi, Jehona Metushi, Anna Katja Moser, Yéna Mosimann, Laura Selima Zaugg

Klasse DAT17B (Thun)

Swenja Bärtschi, Alessia Capuano, Luca Heinitz, Mirjam Kropf, Amira Linder, Stefan Marques Ramalho, Danny Pilz, Saskia Schleiffer, Sharmitha Vijeyakumar

Klasse DAT17C (Thun)

Lis Arifi, Tim Kropf, Ibna Hawa Chohan Katja Lehnherr, Marzio Ciccotelli, Janik Reber, Marisa Dänzer, Kandasamy Srisukanthan, Michèle Josi, Benjamin Stalder

Detailhandelsfachleute: Klasse DFT16A (Thun)

Sina Aeschlimann, Samanta Reichen, Ramona Christen, Deborah Reinhard, Chantal Grossen, Sophie Jane Schärer, Florian Grvalla, Albesa Thaqi, Alizea Kalac, Stefan Timotijevic, Samanta Klöti, Lara Walo, Max Kühnel, Jamie Lee Wüthrich, Jelena Rakovac, Melanie Zumbrunn

Klasse DFT16B (Thun)

Nathalie Anderegg, Seraphine Sieber, Sandra Glanz, Kim Lea Stucki, Jeannine Grossen, Judith Trummer, Romina Haldimann, Nadja Wyssen, Sheba Karunanithy, Lars Zurbrügg, Antonio Macinkovic, Patrizia Zurbrügg, Angela Müller, Melanie Zwahlen, Burim Selmani

Klasse DFT16C (Thun)

Carina Allemann, Michelle Mezenen, Angela Dietrich, Saskia Riesen, Marco Gobeli, Micael Santos, Nadia Hochstrasser, Julia Tonia Schnidrig, Rahel Inniger, Silvio Spahr, Tanja Kaufmann, Alina Thierstein, Noemi Pascale Krebs, Oliver Tristan Wittwer, Sandro Lanz

Klasse DFT16D (Thun)

Anja Aebersold, Aathusjan Manialagan, Tania Fahrni, Remo Schori, Andrina Joy Freiburghaus, Simea Thaler, Jennifer Gäggeler, Chiara Thierstein, Iris Grossen, Severin Trachsel, Sandra Hari, Michaela von Känel, Meredon Jasari David Vuckovic

Klasse DFT16E (Thun)

Lara Egli, Nicola Rüegsegger, Joel Feldmann, Livia Irina Sanchez Quintana, Cédric Olivier Gafner, Elina Schiessler, Luana Inniger, Shayenne Schober, Sascha Künzi, Benjamin Strauss, Stefanie Loosli, Joana Wyttenbach, Yara Melina Oester, Angela Zaugg, Stefan Radivojevic, Virginia Zenger

Klasse DFS16A (Gstaad)

Thierry Aegerter, Jana Mani, Marina Ast, Eveline Matti, Michel Marc Dolder, Tamara Perreten, Céline Fabienne Gobeli, Tanja Reber, Florence Kunz, Alexander Ruf, Janine Küpfer, Selina Schenk

Büroassistenten/-innen: Klasse BAT17A (Thun)

Michel Barros, David Pehar, Ana Franjkovic, Ariane Thomann, Bassel Hasan, Vithusa Vincen Raj, Petar Micic

Kaufleute B-Profil: Klasse B16A (Thun)

Kamal Awad, Anja Glauser, Lisa Müller, Fabienne Bächer, Lara Hofstetter, Blerta Neziri, Angela Bähler, Joëlle Hubacher, Ramon Rauch, Lara Christeler, Lorena Imhof, Joël Schmid, Vanessa Dällenbach, Andrea Ineichen, Nadja Schmutz, Michelle Dubach, Olivia Jaggi, Luana Stettler, Joel Frutiger, Oliver Moser, Gabriel Volken, Michelle Gartwyl

Kaufleute E-Profil: Klasse ET16A (Thun)

Chiara Arpagaus, Michelle Lengacher, Jannik Bützberger, Andrija Milosevic, Karin Fuchser, Jan Rindisbacher, Martina Germann, Selina Ryter, Lidija Grgic, Andrine Sahli, Lariassa Huggler, Anina Seiler, Laurent Noël Jäggi, Nic Steiner, Kai Knuchel, Michelle Stucki, Carina Kropf, Marc Wälti, Alain Kuster

Klasse ET16B (Thun)

Elisabeth Balmer, Sirin Rindlisbacher, Linda Bieri, Cyrill Schlatter, Laura Canonica, Siri Stähli, Irina Eggimann, Michal Trachsel, Sabrina Graf, David Trummer, Albana Hajdari, Nathalie von Gunten, Tim Keller, Lars Walker, Remo Küenzi, Rahel Winzenried, Jan Dominic Lüthi, Nadine Zimmermann

Klasse ET16C (Thun)

Lara Baumgartner, Yannick Lehnherr, Eros Cataldo, Laura Meyer, Sacha Gfeller, Samira Neher, Nadija Hamidovic, Gian Petschen, Joyce Hofstetter, Livia Pfeiffer, Géraldine Jäggi, Nicolas Ramel, Melanie Jenni, Aline Schürch, Célina Joss, Carmen Wicht, Emanuel Maximilian Kislig, Sara Wyttenbach, Natalie Kummer, Jamina Zaugg

Klasse ET16D (Thun)

Sara Bumann, Alice Valerie Ruch, Eliane Bürki, Samira Ruschetta, Jana Fankhauser, Aline Ryter , Robin Hofmann, Dorentina Selimaj, Alexandra Inniger Céline Stettler, Srdan Mikic, Michelle Tannast, Melisa Miloja, Livio von Känel, Florian Qela, Cyril Diego Zimmermann

Klasse ET16E (Thun)

Rahel Berger, Sarah Muhmenthaler, Melissa Dähler, Nils Müller, Anandra Gallardo, Arbër Nuredini, Anja Graber, Yannick Rohrer, Nadja Habegger, Justin Roth, Catherine Huber, Dino Sejfic, Tamara Lüdi, Kobika Sritharan

Klasse ET16F (Thun)

Michelle Nadine Blaser, Joel Rubin, Noé Fischer, Nina Ruef, Isabella Furio, Sushmitha Sabaratnam, Julia Furter, Sabrina Sornalingam, Vanessa Gafner, Patrick Stähli, Alicia Janna Koch, Janik Studer, Ryan Koller, Livia Sonja Thierstein, Narcisa Maslic, Nadine Wälchli, Laura Münster, Yanick Widmer, Ronny Reisch Sibyl Wittwer

Klasse ES16A (Gstaad)

Pia Bergmann, Mauro Marinoni, Damian Stähli, Caroline Bertschy, Luzia Marques, Franziska Trachsel, Antje Bieri, Lara Matti, Raymond Turrian, Levi Brand, Nina Matti, Nander Vanneste, Janine Buchs, Lara Mülchi, Jana von Grünigen, Melanie Hählen, Fabienne Perren, Olivia Zimmermann, Florina Krasniqi, Julia Schönthal, Dominique Zwahlen, Jaqueline Lempen, Celine Schwizgebel

Kaufleute BM 1 Wirtschaft: Klasse M16A (Thun)

Gian-Luca Bähler, Dean Schlapbach, Saskia Bischoff, Micha Daniel Schlapbach, Melina Leila Burri, Yanic Schönauer, Loris Cataldo, Andy Segessemann, Alexander Fuchser, Lars Sommer, Livia Gyger, Solène Robine von Allmen, Robin Häfeli , Louis von Gunten, Sabina Ibishi, Tineo von Känel, Jennifer Jungen, Evan Zbinden, Nicole Oehrli

Klasse M16B (Thun)

Amra Azizi, Luca Loeliger, Michèle Baumann, Nadja Obrist, Laura Bieri, Florence Rolli, Lea Englert, Joey-Michael Rösti, Nik Fröhlich, Christian Schneider, Angela Gattlen, Deborah Stucki, Aron Greber, Naomi Zeller, Sven Liebi, Vanessa Yara Zwahlen

BM 2 Typ Wirtschaft Teilzeit: Klasse TW17A (Thun)

Charlotte Lucy Corvaglia, Robin Mike Linder, Remo Stefan Fahrni, Tiago Marques, Luca Galli, Jessica Meisner, Giona Giovanni Grippo, Michelle Ryser, Philipp Grossmann, Ricarda Schirato, Sina Habegger, Jessiha Sri, Lars Hasler, Fabien von Gunten, Norina Kummer, Rachel Wenger

Klasse TW17B (Thun)

Safira Dürst , Tanja Steiner, Luca Fuhrer, Melanie Strähl, Jolanda Kramer, Nicole Wyler, Janick Mani, Stefanie Zenger, Olivia Morger, Tanja Lea Zingrich, Gianna Lisa Paganini , Anthony Zoss, Alena Rieben, Jannick Zumbrunn, Céline Schneider, Tim Zürcher

BM 2 Typ Wirtschaft und Dienstleistungen Vollzeit Klasse GW18A (Thun)

David Bauersfeld, Fitore Hetemi, Sina Schneeberger, Sophie Blatter, Céline Inniger, Christina Schneiter, Hanna Eiwen , Robin Landolt, Luca Uhlmann, Melanie Feuz, Anita Maier, Tanja Ummel, Diego Fischer, Eric Meyer, Tim Wolf, Tanja Glocker, Lara Reber, Arbnor Zeqiri, Georges Gsteiger, Fabian Schluchter, Anja Zurbuchen

Klasse GW18B (Thun)

Ivan Azinovic , Jolanda Hadorn, Soraya Rieder, Janina Bähler, Yannic Hählen, Timur Simsek, Ilona Baumgartner, Andrea Hiltbrand, Lea Streit, Elisha Berger, Nico Kuonen, Sujeethan Suntheralingam, Thanunshan Bhavananthan, Sarah Kupferschmied, Umasika Uthayasangar, Viona Blaser, Luca Moor, Luca Wampfler, Claudio Carizzoni, Nina Mühlematter, Dany Zobrist, Luc Grandjean, Mario Müller, Gian Zurbrügg

Klasse GW18C

Vanessa Abbühl, Benjamin Manuel, Majo Alvarez, Dominic Baumann, Marijana Perak, Sabrina Gerber, Karin Stucki, Joel Henry Hirschi, Naomi Trachsel, Andrea Hurni, Michelle Wenger, Anja Lorena Keusen, Yves Zürcher, Livia Leuenberger, Victoria Zwald, Iris Lüthi

Klasse GD18A:

Tobias Aeschbacher, Anina Mendez, Gabriela Bachofner, Severin Müller, Mélanie Coimbra Gomes, Anna Elena Räz, Dario Frey, Nino Rüegsegger, Anton Garic, Kilian Schmid, Jamie Gerhard, Andrea Wittwer, Lars Kenzelmann, Angelika Rosa Wyer, Selina Mäder, Bekim Zekiri, Noa Lara Mastn. Aus Platzgründen sind keine Wohnorte angegeben. (Thuner Tagblatt)