Vor 150 Jahren: Burger legten Grundstein für Thunerhof

Das Seygut beziehungsweise Vereinigte Familiengut war aus der burgerlichen Allmend- und Alpkorporation hervorgegangen. Der Begriff «Seyung» stand für eine Ertragsschätzung von Alpweiden nach Anzahl der sömmerbaren Tiere und die dementsprechende genossenschaftliche Teilung.

Für die Stadt und die Tourismusförderung hatte die neu konstruierte Baugesellschaft in der Tat wegweisenden Charakter. So kaufte sie 1872 Land der früheren Ziegelei Schrämli in Hofstetten und errichtete dort bis 1875 das Grandhotel Thunerhof. Bereits 1871 erwarb die Gesellschaft das Seefeld und parzellierte das Gebiet fächerförmig mit dem Ziel, die Grundstücke an gut betuchte Gäste zu verkaufen. Da sie sich damit jedoch verspekulierte, ging sie 1878 in Konkurs. Seefeld, Thunerhof und andere Besitzungen übernahm die Stadt.

Was vor 150 Jahren sonst noch für Schlagzeilen sorgte:

1.12.1869: Die Liquidationsbehörde im Geltstage des Polibius Probus Widmer, Graveur in Thun, wird am 6. Dezember, nachmittags um 2 Uhr, bei dessen Wohnung ein Velocipede öffentlich gegen Barzahlung versteigern.

1.12.1869: Die Notarmen-Behörde von Thun wünscht bei rechtschaffenen Pflegern folgende Personen zu verkostgelden: 1) Einen 65 Jahre alten gebrechlichen Mann. 2) Ein arbeitsfähiger Bursche im Alter von 42 Jahren, wo möglich wenigstens 2 Stunden von Thun entfernt. 3) Einen arbeitsfähigen 33 Jahre alten Mann. 4) Einen letzte Ostern admittierten Jüngling für die Erlernung eines leichten Berufes wie Schuhmacher oder Schneider.

4.12.1869:In der Buchhandlung J.J. Christen sind zu haben: 60 Bogen Schreibpapier für 70 Cts.

4.12.1869:Schöne grosse Kastanien (Marrons), Citronen, Citronat, Capris, Cornichons, Piemonter Haselnüsse, Mandeln, Häringe, Sardines und Anchois à l’huile bei C. Dapples, gegenüber Schmieden.

4.12.1869: Der Bezug der Einkommenssteuer pro 1869 zu Handen des Staates findet vom 6. bis 20. Dezember nächsthin statt. Die Steueranlage für Fr. 100 reines Einkommen beträgt: In der I. Klasse Fr. 3, in der II. Klasse Fr. 4 und in der III. Klasse Fr. 5.

8.12.1869: Von der Gemeinde Thun bewilligten Normalzahl von 39 Pintenwirtschaften für die nächste Patent-Periode 1870/73 findet sich noch eine vakant. Bewerber haben sich bis 15. d. M. in der Gemeindeschreiberei anschreiben zu lassen.

8.12.1869: Lebensmittelpreise in Thun. Anken in Ballen à 1 Pfd. Fr. 1.10 bis 1.12. Kartoffeln per Zentner 2.50 bis 3.00. 7 bis 8 Eier für 60 Cts.

8.12.1869: Concert der Zöglinge und Pfleglinge der Privatblindenanstalt zu Bern, Sonntag, den 12. Dezember um 7 Uhr im Falkensaale.

8.12.1869: Auf die Festzeit empfiehlt bestens, dem geehrten Publikum zu Stadt und Land als artiges Geschenk seine extrafeinen Photographien in jedem Genre und jeder Grösse. Garantie für Eleganz, Feinheit, Haltbarkeit und Haltung. Bitte um zeitige Anmeldung. Rud. Bühlmann, Maler und Photograph im Bälliz.