Wahlkampf zwischen Thuner Bier und madigen Äpfeln

Stapis unter sich

Stöckli, einst in Biel im gleichen Amt wie Lanz, bezeichnete den Beruf Stadtpräsident als den schönsten der Welt, was der Herr Kollege nur bestätigen konnte. Trotz Kritik hin und wieder blieben die Menschen immer anständig. Wie die Kinder denn politisch stünden, wollte Friedli wissen. Lanz begnügte sich damit, zu erklären, dass es wichtig sei, sich politisch zu engagieren, und das täten seine Kinder. Stöckli erinnerte sich an die Zeit, als er als Stapi oft durch die Bieler Innenstadt ging mit seinen Kindern im Schlepptau. «Sie haben dann für mich ausge­kundschaftet, was die Leute hinter meinem Rücken über mich sagten», erzählte er augenzwinkernd.

Schnellsprecher Friedli entfachte nun ein Ja-oder-Nein-Kreuzfeuer: Moser in den Bundesrat? Zweimal Nein. Rahmenabkommen neu verhandeln? Zweimal Ja. Stimm- und Wahlrecht für Ausländer in den Gemeinden? Lanz: Nein. Stöckli: Ja. SRF-Studio Bern muss bleiben und darf nicht nach Zürich? Beide Ja. Bier, Wein, Whisky? Stöckli: Alles. Lanz: Thunbier.

Wie gefährlich Ironie ist, was der eine am anderen schätzt oder wie hoch die Parkhausdichte in Thun sei, darüber wurde vortrefflich schwadroniert, bis das Thema «Apfel» angebissen wurde. Stöckli sei untröstlich, dass sein Schweizer Lieblingsobst so gruusig dargestellt werde wie auf den SVP-Plakaten. Und schon wieder waren sich die beiden einig: «Wahlplakate sollten eine positive Botschaft haben», meinte Lanz diplomatisch.

Friedli streute ein, dass diese madige Kampagne ja aus Züri komme, allerdings sei der Wahlkampfleiter aus Sigriswil ... Lanz erklärte mit Nachdruck seine Haltung: «Ich setze niemanden herab, nur weil er in einer anderen Partei ist. Das mache ich einfach nicht.» Stöckli: «Dieser Plakatstil gehört nicht zu unserer Kultur, das gehört nach Deutschland in die 1930er-Jahre!» Der bekennende YB-Anhänger Bänz Friedli zog seinen Fanschal an und machte noch munter Werbung in eigener Sache: Er sei nominiert für den Swiss Comedy Award, wer ihn auf der Website wähle, bekomme ein Bier. «Gewinnt YB heute?», fragte der Kabarettist am Mittwochabend. Nicht nur die beiden Politiker riefen «Ja», sondern auch das gut gelaunte Publikum.