Was bringt die Events in Schieflage?

Die Stadt Thun ist Heimat zahlreicher Veranstaltungen, die jährlich tausende Besucher anlocken. Besonders kulturell ist die Kyburgstadt breit aufgestellt, als grösster Player seien die Thunerseespiele genannt.

Doch auch andere Sparten sind vertreten: Freestyle Roots oder Propart stellen urbane Kunstformen und Sportarten wie Breakdance, Graffiti oder Freeski ins Zentrum, Air Thun begeistert Fliegerfans – und am Thunfest treffen sich Jung und Alt. Aber nicht wenige dieser Anlässe kämpfen mit Problemen. Oft sind diese finanzieller Natur. So verschwinden 2020 gleich mehrere Events von der Landkarte. Und ein neues Grossprojekt, der Thuner Wasserzauber, kam bisher gar nicht erst zum Fliegen. Doch warum stecken gleich mehrere Veranstalter in Schwierigkeiten?