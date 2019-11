«Dank ausgezeichneter Zusammenarbeit mit dem ganzen Spitalteam bis zuoberst in die Verwaltung können wir Spitalseelsorgenden uns ganz auf die Patienten konzentrieren», sagt Regina Erdin. Zusammen mit Rolf Gerber ist sie in Interlaken, Frutigen und Meiringen in der Spitäler fmi AG unterwegs.