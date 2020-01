Wie die höchste Thunerin zur Einheimischen wurde

Daniela Huber Notter, sind Sie langweilig?

Zugegeben, es ist eine ziemlich fiese Frage zu Beginn eines Interviews mit der neuen Stadtratspräsidentin, die an der Parlamentssitzung vom Freitag offiziell gekürt wird. Und doch drängt sie sich insofern auf, als ihre Partei, die BDP, im letzten Herbst mit dem Slogan warb: «Langweilig, aber gut». Also: Daniela Huber Notter, sind Sie langweilig? Die 55-Jährige lacht erst schallend. Und antwortet dann ruhig und differenziert. «Wenn man nicht am lautesten ‹möögget›, sondern leisere Töne anschlägt, dann wird man rasch als langweilig abgestempelt.