Wie Frauen am Streiktag für ihre Rechte kämpfen

Wenn die Frauen diesen Freitag ihre zahlreichen Arbeiten im Rahmen des Frauenstreiks niederlegen, springen auch in Thun wenigsten ein paar Männer ein.

Im Akut an der Seestrasse 20 bietet eine Gruppe solidarischer Männer zwischen 9 und 18 Uhr einen kostenlosen Kinderhütedienst an. Die Kinder werden auch verpflegt, eine Anmeldung per Mail via info@akut-thun.ch ist erwünscht.

Laut und bunt

Bei einer gemeinsamen Kaffeepause läuten die Frauen um 11 Uhr auf dem Rathausplatz dann offiziell den Streiktag ein. Zur selben Zeit läuten auch die Glocken der Stadt- und der Schönaukirche, wie die Kirchgemeinde Thun-Stadt mitteilt.

«Dieser Tag ist eminent wichtig, zeigt er doch auf, dass in unserer Gesellschaft in Sachen Gleichberechtigung Frau - Mann noch vieles im Argen liegt», schreibt die Kirchgemeinde. Anschliessend sind die Streikenden bis 15.30 Uhr durchgehend auf dem Rathausplatz präsent, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.