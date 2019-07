Wie sich der Thuner Waffenplatz in 200 Jahren wandelte

Thun ist schweizweit als Garnisonstadt bekannt. Der Grund dafür liegt am Entscheid, in Thun eine «Zentral-Militärschule» zu errichten, den die Tagsatzung am 17. August 1818 fällte. Die Niederlage gegen die französischen Invasoren 1798 offenbarte die ungenügende Ausbildung der Offiziere und Stäbe. So entschied die Eidgenössische Tagsatzung die Gründung der Militärschule in Thun (vgl. Kasten). Unterkünfte und Theoriesäle befanden sich in der Stadt, die Allmend eignete sich hervorragend, um in den sogenannten «Eidgenössischen Truppenlagern» die Artillerie, Genie, Infanterie und Kavallerie im Verbund auszubilden.