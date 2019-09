«Wir brauchen jetzt jeden Tag»

Was sich rund um die Bahnstation Eigergletscher der Jungfraubahn 2320 Meter über Meer zur Zeit abspielt, ist der grosse Traum eines jeden kleinen Schuljungen: Baukräne platzieren im Minutentakt fertige ­Stahlkonstruktionen an ihrem Verwendungsort, und die 6-Tonnen-Materialseilbahn fährt pausen- und lautlos zu den temporär errichteten Lagerhallen in die Salzegg hinunter und voll beladen wieder hoch.