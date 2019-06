Basel und Olten haben es bereits getan. Der Kanton Waadt ebenso. Und vor einem Monat hat die Stadt Bern den Klimanotstand ausgerufen. Spätestens seit die hiesige Regionalgruppe der Bewegung Klimastreik Schweiz im März die erste Kundgebung in der Innenstadt durchgeführt hat, ist das Thema auch in Thun angekommen. Ende April reichte die Gruppe um die Jugendlichen Linus Dolder und Lea Schütz dann die erste Thuner Jugendmotion der Geschichte ein. Sie wurde später im Stadtrat als dringlich erklärt und wird nun am Donnerstagabend in der Parlamentssitzung behandelt.