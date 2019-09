Wo über den Tod gesprochen wird

Das Programm

Das Palliative-Care-Netzwerk Region Thun, die Reformierte Gesamtkirchgemeinde und die Stadt Thun organisieren die Vortragsreihe «Über das Sterben sprechen». Die Veranstalter werfen zahlreiche Fragen auf, die in den Vorträgen beantwortet werden sollen: Was heisst Sterben in unserer Zeit? Gibt es gutes oder schlechtes Sterben? Wie kann ich über meine Ängste und Wünsche rund um das Sterben sprechen? Wo finde ich Unterstützung?

Eröffnet wird die Vortragsreihe am 5. September im Kino Rex in Thun mit dem Film «Sub Jayega – die Suche nach dem Palliative-Care-Paradies» von Fabian Biasio. Es begrüssen Natalie Pedrini, Geschäftsleiterin Pallia­tive-Care-Netzwerk Region Thun; Margrit Schwander, Pfarrerin Reformierte Kirchgemeinde Thun-Stadt, und Corinne Caspar, Altersbeauftragte Stadt Thun. Nach der Vorstellung findet ein Podiumsgespräch mit dem Filmemacher Fabian Biasio statt. Kino Rex, Aarestrasse 2a, 18 bis 20.15 Uhr. Das Ticket kann direkt an der Kinokasse erworben werden.

Die weiteren Anlässe finden jeweils von 19 bis 21 Uhr im Reformierten Kirchgemeindehaus an der Frutigenstrasse 22 statt. Eintritt frei, keine Anmeldung nötig.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen auf www.thun.ch/alter.