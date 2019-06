Wohnungen im Gasthof

2012 kaufte die Burgergemeinde Reutigen den Gasthof Tell und begann im April letzten Jahres mit dem Umbau, der in Kürze zu Ende sein wird. Die ehemalige Wirtschaft wurde gemäss Vorschriften der Denkmalpflege umgebaut und «zeigt den Charme des ursprünglichen Gebäudes», wie die Burgergemeinde Reutigen in ihrer Medienmitteilung zum Tag der offenen Tür am Samstag schreibt. Wer den Tell vorher gekannt habe, sehe keine grossen Veränderungen. Im Innern jedoch eröffneten sich dem Besucher oder künftigen Mieter zwei «moderne, grosszügige Wohnungen».