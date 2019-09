Zehn Jahre Street-Art zum Anfassen

Spraydosen, Ölstifte und Acrylfarben dominierten am Samstag und Sonntag das Geschehen in der Thuner Schadaugärtnerei. Die zehnte Ausgabe der Propart Urban Art Session & Gallery fand nämlich nicht wie bisher in der Konzepthalle statt, sondern war in diesem Jahr zum ersten Mal ein Openair-Event. «Nach neun Jahren passieren viele Prozesse fast automatisch», sagt Angela Aegerter, OK-Mitglied des Festivals. «Der neue Ort hat uns mehr Spielraum gegeben, um Neues auszuprobieren.»