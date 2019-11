Zehn Zentimeter in 90 Minuten

Aktuelle Bewegungen

Schon zu Beginn der Veranstaltung verkündete Gemeinderatspräsident Urs Weibel die brandaktuellen Vorgänge am Spitzen Stein, die später von Nils Hählen im Detail erklärt wurden: «Am Mittwochnachmittag stellten wir plötzlich eine unerwartete Beschleunigung von zwei installierten Messpunkten fest, welche unter der Ostflanke des Spitzen Steins liegen. Innerhalb von eineinhalb Stunden rutschten diese nicht weniger als zehn Zentimeter ab.»

Bei einem Erkundungsflug stellten die Experten dann fest, dass sich ein 200 Meter langer Riss quer durch die Neuschneedecke gebildet hatte. «Da hat sich ein vier Hektaren grosses Paket mit einem Volumen von zwischen 700'000 und 1,4 Millionen Kubikmetern spontan gelöst», so Hählen.

In der Folge entschieden die Verantwortlichen, das Rutschgebiet ab sofort mit einem Radargerät zu überwachen, weil die zwanzig Messspiegel bald eingeschneit und erst im kommenden Frühsommer wieder an der Oberfläche erscheinen dürften. «Und einen Blindflug können wir uns in der jetzigen Situation nicht leisten», sagt Hählen. Das Radar, welches laufend neueste Daten liefert, ist seit Freitagabend in Betrieb.

Wie konnte es denn jetzt, in der kalten Jahreszeit, eigentlich zu dieser markanten Geländebewegung kommen? Nils Hählen erklärt: «Die Temperatur ist zum jetzigen Zeitpunkt in Tiefen von 6 bis 8 Metern unter der Oberfläche immer noch am Steigen. So wird die höchste Temperatur in 20 Meter Tiefe stark verzögert erst im Winter registriert. Zudem ist die Oberfläche am Gefrieren, und in den Klüften befindet sich das Regen- und Schmelzwasser, das pro 10 Meter Tiefe einen Druck von einem Bar ausübt. Dies baut in den Tiefen einen hydrostatischen Druck auf. Kommt dazu, dass das Wasser im Untergrund die Reibung der Gleitfläche reduziert.»