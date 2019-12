Zwei Autos kollidierten auf der Kreuzung – keiner will schuld sein

Am Dienstagvormittag, kurz nach 10.45 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Unfall in Thun gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gemäss aktuellen Erkenntnissen ein Auto auf der Allmendstrasse vom Lerchenfeld her stadteinwärts. Gleichzeitig war ein zweites Auto auf der General-Wille-Strasse in Richtung Alpenbrücke unterwegs.