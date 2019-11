Zweidrittelmehrheit für «Verbesserungen im Dorf»

Bereits an der Infoveranstaltung von Anfang November zeigte sich, dass das Geschäft «Sanierung Ortsdurchfahrt Frutigen» an sich recht unumstritten ist. Seit gestern hat der Gemeinderat nun Gewissheit: Eine deut­liche Mehrheit von 69,9 Prozent der Stimmberechtigten hiess den damit einhergehenden Kredit von insgesamt 1,74 Millionen Franken an der Urne gut.