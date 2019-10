Velofahrerin stürzt Böschung hinunter

Am Samstag kurz nach 11.25 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Unfall in Iseltwald ein. Eine Velofahrerin fuhr vom Strandbad in Richtung Dorfeingang unterwegs, als sie auf Höhe des ehemaligen Restaurant- und Hotelbetriebs Bellevue erst vom Velo und daraufhin mehrere Meter eine Böschung hinunter stürzte. Die Frau schlug auf dem Boden auf und blieb dort liegen.