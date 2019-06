Vier Personen bei Unfall mit drei Autos verletzt

Im Bereich Chappeli geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn – es kam zur Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto. Letzteres geriet dadurch ebenfalls auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einem weiteren in Richtung Frutigen fahrenden Auto, prallte in die Leitplanke am linken Fahrbahnrand und wurde dabei auf das Wiesland neben der Strasse geschleudert.

Der Lenker des Autos, das Richtung Reichenbach unterwegs war, wurde beim Unfall verletzt und ins Spital geflogen. Die zwei anderen Lenker sowie eine Mitfahrerin wurden leicht verletzt und von zwei Ambulanzteams ins Spital gebracht.

Während der Unfall- und Bergungsarbeiten musste die Umfahrungsstrasse zwischen Frutigen und Reichenbach während rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden.