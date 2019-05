Von der besten Seite gezeigt

Die SAC-Sektion wird jedoch erst im Dezember ihre 100. Hauptversammlung abhalten und dann noch ein Buch zu ihrer Geschichte herausgeben.

Martin Dänzer blickte als OK-Präsident der Feier schon mal etwas zurück. Er erwähnte, dass die noch junge Sektion erst im zweiten Anlauf einen Beitrag aus der Zentralkasse holen konnte für den Bau der Lohnerhütte, die seit nun bald 90 Jahren Alpinisten Unterkunft bietet.

1933 organisierte die Sektion erstmals eine SAC-Zusammenkunft an Auffahrt und in den Fünfzigerjahren einmal die schweizerische Delegiertenversammlung. Das Budget habe damals gut 7000 Franken betragen, und liege heute bei über 90'000 Franken für die nächste Delegiertenversammlung in Lugano.

Die Jubiläumsfeier wurde umrahmt von der Jodlergruppe Engstlental, und Pfarrer Urs Hitz hielt in der Turnhalle seine Bergpredigt. Er sprach vom Vertrauen, das es in Gott ebenso brauche wie unter Kameraden in den Bergen.

Regierungsstatthalterin Ariane Nottaris gratulierte zusammen mit Tourismusdirektor Urs Pfenninger der Jubilarin, die sich von ihrer besten Seite zeigte an der Feier. Dazu gehörte auch ein Ausflug zu Fuss oder im Saurer-Postauto mit Jahrgang 1946 zur Rehärti-Brücke, wo sich neben Gastgeber Martin Dänzer auch einige der Gäste in den Seilpark wagten.

René Michel überbrachte vom SAC-Zentralvorstand neben Glückwünschen einen Beitrag an die Jugendorganisation der Sektion Wildstrubel. Diese gab ihrerseits den Stab weiter an die Sektion Oldenhorn, die 2020 im Saanenland ihr 100-jähriges Bestehen feiern wird.