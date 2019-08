Vor 25 Jahren eröffnete die Werkstatt mit Blumen

Mit einer Floristin startete der gelernte Gärtner das Geschäft und verkaufte Schnittblumen, Topfpflanzen, Gestecke und Gebinde. Bewusst wollte er zudem mit viel Natur einen neuen Trend setzen und verband Blumenkunst mit Kreationen aus Holz, Stein, Geflochtenem und auch Metall, so wie man es eben in einer Werkstatt macht. Häfliger schien von Anfang an den Geschmack der Zeit getroffen zu haben, und nach drei Geschäftsjahren hatte er sich einen soliden Kundenstamm erarbeitet.

Wandel im Kaufverhalten

Nach Häfligers Beobachtungen habe sich in all den Jahren bei den Blumen nicht allzu viel verändert, die Preise seien nur leicht angestiegen, und Holland sei darin immer noch handelsführend. «Aber», äussert sich der 52-Jährige bedenklich «viele Läden rings um mein Geschäft sind mit der Zeit verschwunden. Früher erledigten die Leute oft ihre ganzen Einkäufe hier im Zentrum. Danach kauften sie noch Blumen bei uns.»

Er nennt unter anderem die nicht mehr existierenden Geschäfte wie die Metzgerei Mühlemann und deren Nachfolger Stöckli, den Gemüsehändler Jametti oder das Eisenwaren- und Haushaltsgeschäft Eisen & Kohlen. Und ja, sogar zwei Blumengeschäfte seien in den letzten Jahren aufgegeben worden.

«Dass die Leute vermehrt Blumen zu Billigpreisen in den Supermärkten in der Peripherie kaufen, ist für mein Geschäft schmerzlich.» Er spricht auch von dem gesellschaftlichen Wandel, was Hochzeiten, Geburtstage und Trauerfeiern anbelangt. Und so traurig es auch sei, seien mit der Zeit ältere langjährige Stammkunden weggestorben und nur wenige junge Kunden nachgekommen.

Rabatte zum Jubiläum

Trotz allem habe es in all den Jahren auch positive Veränderungen gegeben, etwa der Trend zu Blumen aus dem Fair-Trade-Handel wie zum Beispiel Rosen aus Ecuador, erwähnt Häfliger. Diese würden ohne künstliches Licht gezogen, und deren längere Haltbarkeit habe sich in seinem Kundenkreis schon lange herumgesprochen.