Wilde Wirbeltänze und Vilde Beseeltheit

Wild und wirblig kommt er daher, dieser aufgebläht-beschwingte und abgründig hinkende Wiener Walzer. Maurice Ravel hatte sich mehr als nur einen Jux daraus gemacht, die Vorlage in seiner «La Valse» fantastisch und virtuos zu verfremden. Und so öffnet sich neben und unter den Tanzschritten der Boden – für das Philharmonie Orchester Rotterdam die grosse Verlockung, sein Instrumentarium voll auszufahren: fanfarenartig, sturmerprobt. Mitten in diesem Taumel der Kapitän am Steuer – will sagen: Der Dirigent, dieser erst 30-jährige Lahav Shani. Er bleibt bei all dieser Wucht der ruhende Pol im Geschehen. Der israelische Shootingstar führt geschmeidig durch die Partitur, immer das Klangbild, nicht die eigene Wirkung im Visier.