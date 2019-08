Wo der Laden noch im Dorf ist

«Bei uns arbeiten die meisten Leute auswärts und kaufen häufig auf dem Heimweg im Grossverteiler ein», berichten Lotti Wyss und Hansruedi Feuz übereinstimmend. Trotzdem sind die Präsidentin und der Präsident der genossenschaftlichen Dorfläden in Iseltwald und Gsteigwiler überzeugt, dass es den Laden im Dorf braucht. Das bestätigen die Kundinnen und Kunden, die gerne auch ein paar Worte mit den Verkäuferinnen wechseln oder sich über einen Schwatz mit Bekannten in der Kaffee-Ecke freuen.

Entsprechend gross ist die Unterstützung für diese Treffpunkte in den Dörfern. So ist in Gsteigwiler jeder Vierte der etwas über 400 Einwohner Dorfladen-Genossenschafter; ähnlich gut verankert ist der Laden in Iseltwald (und in Oberried, von wo wir im Frühsommer berichteten). Die Gemeinde Iseltwald bezahlt die Miete für das Ladenlokal im alten Bären – eine Unterstützung, die alle drei Jahre von der Gemeindeversammlung bestätigt werden muss. Und immer wieder gibt es sogar Spenden.

Flexible Teams

Trotzdem: Ohne sorgfältiges Rechnen, ohne die Flexibilität der Ladenteams und ohne viel Freiwilligenarbeit von Angestellten, Vorstandsmitgliedern und weiteren Helfern gäbe es diese Läden wohl nicht mehr.

In Iseltwald geben sich die Kunden derzeit zwar die Klinke in die Hand, und der Laden ist sogar am Sonntag geöffnet. «Doch in den drei Sommermonaten müssen wir Reserven fürs ganze Jahr erwirtschaften», berichtet Geschäftsführerin Ruth Rubi. Die sechs Frauen des Ladenteams sind so flexibel, dass sie im Sommer fast pausenlos, im Winter hingegen nur wenige Stunden pro Woche arbeiten. «Das geht, weil wir die Arbeit im familiären Rahmen schätzen und wissen, dass so gut wie möglich auf alle Rücksicht genommen wird», sagt Ruth Rubis Stellvertreterin Marion Krähenbühl.

Das Gleiche gelte für Gsteigwiler, meint Daniela Blatter vom dortigen Ladenteam. Vom guten Klima zeugt auch die Treue der Mitarbeiterinnen: So wurde Daniela Blatter soeben für 15 Arbeitsjahre geehrt, ihre Kollegin Gaby Schelb und Revisorin Christine Feuz-Wyss gar für 20 Jahre.

Kundenorientiert

Vor allem aber geben die Läden ihr Bestes für ihre Kundschaft. Sie präsentieren auf knappem Platz ordentlich und professionell Getränke und Lebensmittel, Körperpflege- und Haushaltprodukte für den täglichen Bedarf – ein umfassendes Angebot zu erschwinglichen Preisen, das insbesondere von älteren Einwohnern, Familien mit kleinen Kindern und häufig auch von Ferienleuten mit eigenen oder gemieteten Wohnungen geschätzt wird.