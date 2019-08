Zug mit FC-Thun-Fans angegriffen

Mehrere vermummte Personen haben am Sonntagvormittag in Spiez einen Reisezug an der Abfahrt gehindert. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, waren die Unbekannten zunächst von der Oberen Bahnhofstrasse her auf das Perron des Bahnhofs Spiez gelangt und hatten dort den Intercity, der um 10.36 Uhr in Richtung Brig hätte losfahren sollen, blockiert.