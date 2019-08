Zugverkehr zwischen Frutigen und Spiez unterbrochen

Wie der Bahnverkehrsinformationsdienst der SBB meldet, ist der Zugverkehr zwischen Mülenen und Spiez seit 13.30 Uhr unterbrochen. Reisenden von Brig in Richtung Bern, Olten, Basel oder Zürich beziehungsweise in umgekehrter Richtung wird geraten, den Umweg via Lausanne zu machen. Mittlerweile verkehren aber auch Ersatzbusse. Wie lange die Störung andauert, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.