Streit um Ticket-Rückzahlung – Reisebüro-Chefs ärgern sich über die Swiss Viele Reisebüros kämpfen derzeit ums Überleben. Bei den Firmenchefs ist der Groll über die Swiss gross. Stefan Schnyder

Martin Reber, Chef des Berner Reisebüros Schär Reisen, findet das Vorgehen der Swiss «unfair». Foto: Ruben Wyttenbach

Wegen des Internets wurden sie schon oft totgesagt, aber es gibt sie noch: kleine Reisebüros, welche ihre Kunden beraten und für sie die Reise dann buchen. In der Region Bern sind dies beispielsweise Schär Reisen, Lehmann Reisen sowie Aaretal Reisen. Doch nun kämpfen wegen der Corona-Krise viele von ihnen um ihre Existenz.



Martin Reber ist der Chef und Mitinhaber der Schär Reisen Bern AG, die in der Region Bern sechs Filialen betreibt. «Derzeit sind wir vor allem damit beschäftigt, Annullierungen abzuwickeln. Neue Buchungen gibt es praktisch keine mehr», schildert er am Telefon den Gang der Geschäfte.