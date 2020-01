Aus den Federn direkt in den Schnee

Skifahren ist eine schöne Sache – wenn nur nicht das Buckeln der Latten so mühsam wäre, bis man vom Hotel den nächsten Skilift oder die Gondelbahn erreicht hat. Es gibt jedoch einige Häuser, die direkt an der Piste liegen, so dass man die Skier gleich vor der Tür anschnallen kann. Noch einen weiteren Vorteil haben diese Hotels: Sie sind oft etwas weg vom Trubel. So kann man nach einem intensiven Skitag einfach nur noch die Ruhe geniessen.