Ab aufs Schwarzeis!

Infrastruktur: Schlittschuhe und Eishockeymaterial gibt es bei Side Cut Sports und Aeby Skivermietung, Material zum Eisstockschiessen im Hotel «Hostellerie am Schwarzsee».

Oeschinensee: Der Medienstar

Sogar «The Wallstreet Journal» berichtete vom Oeschinensee, auf dem das Eislaufen 2015 zum ersten Mal nach 19 Jahren wieder möglich war. Seither sind «schlöfle» und Eisfischen im Schatten der Blüemlisalp schon fast Programm: Im Winter 2018/19 konnte das Schwarzeis zum vierten Mal in Folge freigegeben werden. Der Besuch lohnt sich: Die eindrückliche Alpenkulisse gehört nicht umsonst zum Unesco-Welterbe.

Gehört zum Unesco-Welterbe: Der Oeschinensee

Anreise: Mit dem Zug von Bern nach Kandersteg, kurzer Fussmarsch zur Talstation der Gondelbahn. Bei grossem Andrang kann es zu Wartezeiten kommen.

Infrastruktur: Schlittschuhe können bei der Kunsteisbahn neben dem Bahnhof Kandersteg oder nach Verfügbarkeit beim Oeschinensee gemietet werden.

Wallis

Champex-Lac: Kulisse wie in Kanada

Dichte Tannenwälder, Holzchalets und majestätische Berggipfel: Champex ist Hauptetappe der Mont-Blanc-Route und gilt als einer der schönsten Walliser Ferienorte. Spätestens beim Hockey spielen auf dem zugefrorenen Bergsee ist jedem Besucher klar, weshalb die Gegend «Klein Kanada der Schweiz» genannt wird.

Anreise: Mit Zug oder Auto von Martigny über Orsières. Von Orsières fährt ein Bus bis Champex-Lac.

Infrastruktur: Schlittschuhe gibt es in den beiden Sportgeschäften im Dorf

Jura

Lac de Joux, Lac Ter: Riesige Natureisbahn

Der Lac de Joux im Waadtland gefriert in regelmässigen Abständen vollständig zu. Ob sportlich auf Kufen oder gemütlich zu Fuss: Bei idealen Bedingungen lockt die 9,5 km2 grosse Freilufteisbahn Tausende aufs Glatteis. Wer Hunger oder Durst hat, macht an einem der Stände am Seeufer Halt. Familien mit Kindern bevorzugen oft den kleineren Nachbarsee Lac Ter wegen seiner überschaubareren Eisfläche.

Anreise: Der Lac de Joux ist zugänglich über die Dörfer Le Pont und L’Abbaye, der Lac Ter über Le Sechey. Anreise mit Zug oder Auto nach Yverdon-les-Bains und von dort per S-Bahn/Bus ins Vallée de Joux.

Infrastruktur: Bei schönem Wetter Schlittschuhvermietung in Le Sentier oder Le Pont

Lac de Taillères: Sibirien der Schweiz

In der Nähe von La-Chaux-de-Fonds befindet sich eine der kältesten Gegenden der Schweiz: Das Hochtal La Brévine wird oft im gleichen Atemzug mit Sibirien genannt. Bei bis zu 40 Grad unter Null gefriert der zweitgrösste See im Kanton Neuenburg schnell. Skaten erfolgt auf eigene Gefahr: Es gibt lediglich eine inoffizielle Eismessung von «Siberia Sports», welcher bei entsprechenden Bedingungen mit einem Schlittschuhverleih vor Ort ist.

Anreise: Es sind nur wenige Parkplätze beim See vorhanden. Daher empfiehlt sich die Anreise mit dem Postauto ab La Brévine. Die Haltestelle «Bout du Lac, Les Taillères» befindet sich nur wenige Meter vom Ufer entfernt.

Infrastruktur: Ist das Eis zugänglich, so ist ein Lieferwagen von «Siberia Sports» präsent.

Glarnerland

Klöntalersee: Wie ein Fjord

Bei einer Kältewelle lohnt sich auch ein Blick auf den Klöntalersee, der ähnlich einem Fjord zwischen fast senkrechten Glarner Bergen liegt. Obwohl der See nur 848 Meter über Meer liegt, gefriert er wegen der geringen Sonneneinstrahlung relativ schnell. Durchschnittlich alle fünf Jahre ist die Eisdecke so dick, so dass ein Teil des Sees für Eisprinzessinnen und Eisprinzen befahrbar ist. Im Winter wirkt die mystische Landschaft beinahe surreal.