Charlot und das grosse Fest

Hinter ihm wirft das grosse Ereignis seine Schatten voraus: Ganz Vevey ist auf den Beinen, trifft letzte Vorbereitungen für die Fête des Vignerons. Auf der Terrasse der Nobelherberge und rund um den Pool installieren Hotelangestellte die Kulinariktempel des hochdekorierten Küchenchefs. Thomas Neeser lässt im Maison Ticino Südschweizer Spezialitäten auftragen; rund um den Pool, wo an der ­Buddha-Bar Beach orientalische Köstlichkeiten zelebriert werden, setzt er einen fernöstlichen Kontrast.

Das Grand Hôtel du Lac, die beste Adresse im Ort, ist offizieller Gastropartner des Winzerspektakels. Das verpflichtet. Seit die gigantische Arena aufgebaut worden ist – sie kann mit 20'000 Zuschauerplätzen die gesamte Bevölkerung von Vevey aufnehmen –, wird auf dem Marktplatz emsig geprobt. Der 500-köpfige gemischte Chor intoniert die Winzerhymne, Laiendarsteller deklamieren Texte, Tänzer springen, Sänger singen und im Hintergrund lauert die Putzkolonne auf den Moment, in dem die Künstler die Bühne freigeben. Denn die Hightech-Weltpremiere will poliert werden – es ist ein LED-Screen, der mit 870 Quadratmetern den Superlativ «grösster Bildschirm der Welt» für sich beansprucht: Horizontal auf dem Boden liegend, soll er mit dynamischen Lichteffekten verblüffen.

Eine Riesenkiste: Blick auf Vevey und das 20'000 Zuschauer fassende Stadion. Foto: PD

Das alles lässt den kleinen Mann im Park am See unbeeindruckt. Charlie Chaplin, der Weltstar auf der vertikalen Schwarzweiss-Leinwand, hätte zweifellos mit kindlichem Vergnügen diesen bunt schillernden Floor betanzt. Doch Charlot, wie Freunde und Fremde ihn liebevoll nannten, schaut nicht zurück. Er ist, lebensgross in Bronze gegossen, für die Ewigkeit gemacht, sein Blick stoisch übers Wasser aufs französische Ufer gerichtet.

Chaplin hatte Glück und erlebte das Fest zweimal

Charles Spencer Chaplin – so der amtlich bestätigte Taufname – war der prominenteste Bürger von Vevey während eines Vierteljahrhunderts. Zweimal hat er in dieser Zeit das grosse Fest erlebt, das die Brüderschaft der Lavaux-Winzer zelebriert, um «die heilige Verbindung des Menschen mit dem Wein» zu würdigen und die Arbeit der Menschen in den Rebbergen zu ehren – allerdings, so wollen es die Statuten, nur «einmal pro Generation beziehungsweise nicht öfter als viermal in hundert Jahren». Chaplin hatte Glück: Er war schon 1955 dabei, drei Jahre nachdem er das Landgut Le Manoir in Corsier-sur-Vevey erworben hatte, und 1977 noch einmal, vier Monate bevor er am 25. Dezember 88-jährig starb. «Er hasste Weihnachten», soll seine älteste Tochter Geral­dine zu Protokoll gegeben haben. «Sein Tod am Weihnachtstag war eine perfekte Rache.»

«In meinem ganzen Leben habe ich nichts Schöneres gesehen.»Zitat von Charlie Chaplin im Amtsblatt vom 2. August 1955

So konsequent Chaplin religiöse Rituale ablehnte, so leidenschaftlich liebte er das kreative Spektakel – und davon hatte Vevey, die Wahlheimat des Weltbürgers, einiges zu bieten: Chaplin hat kein Gastspiel des Circus Knie verpasst, im örtlichen Kino waren die besten Plätze stets für den Clan ­reserviert. Das Winzerfest aber ­faszinierte den Weltstar mehr als jeder andere Event: «In meinem ganzen Leben», zitiert ihn das Amtsblatt vom 2.August 1955, «habe ich nichts Schöneres gesehen.»