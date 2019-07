Das Erbe von Jules Verne

Die Île de Nantes ist ein völlig neuer Stadtteil geworden, der noch mitten in seiner Entwicklung steht. Das «alte» Nantes ist dort, wo das Mädchen sich am Sockel abmüht, wo der Mann im Anzug den Schritt zur Seite wagt. In seinem Rücken erstreckt sich das mittelalterliche Quartier Bouffay, vor ihm das ­noblere Graslin aus dem 18. und 19. Jahrhundert mit schicken Häusern und Boutiquen. Von der ­Place de Bouffay aus lässt sich die Stadt leicht erkunden, weil alles zu Fuss erreichbar ist und weil Nantes die «grüne Linie» erfunden hat. Besucherinnen und Besucher folgen dieser Linie und finden zu all den Sehenswürdigkeiten.

Zum Schloss der bretonischen Herzöge aus dem 15. Jahrhundert, an dessen Mauer eine Rutschbahn klebt: Kunst im öffentlichen Raum, Kunst für die Bevölkerung. Zum Kunstmuseum, zum botanischen Garten oder zum Sklavenmuseum. Nantes ist die einzige Stadt Frankreichs, die sich intensiv mit diesem dunklen Flecken seiner Vergangenheit auseinandersetzt. Das Museum ist einem Schiffsrumpf nachempfunden, in dem die Sklaven zusammengepfercht übers Meer deportiert wurden. Und wo immer ein Kreis die grüne Linie unterbricht, lohnt es sich, innezuhalten und den Blick umherschweifen zu lassen. Künstlerische Kleinode an allen Ecken und Enden. Und steht das Mädchen im Cours Cambronne für die Entwicklung von Nantes, dann ist klar: Es will auf den Sockel.

