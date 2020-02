Der Europa-Park wird winterfest Mit neuer Wasserwelt, Veranstaltungen und offenen Hotels wird der Freizeitpark zum Ganzjahreserlebnis. Christian Schreiber

Nasser Spass: Das Wellenbad in der Wasserwelt Rulantica bietet im Takt Action. Foto: PD

Bis zum 27. März ist der Europa-Park in Rust geschlossen. Mit der Inbetriebnahme der Wasserwelt Rulantica ist es aber mit der ­Winterruhe vorbei. Der Park, der ab Basel in gut einer Stunde über die A 5 zu erreichen ist, zieht jährlich 5,6Millionen Besucher an. 1,2Millionen sind Schweizer. ­Die Besitzerfamilie Mack investiert kräftig, um vom Wetter unab­hängig zu werden.