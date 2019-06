Wirkt sich die Klimadiskussion negativ aus?

Wir nehmen solche Bedenken ernst, ohne allerdings auf Flugangebote zu verzichten. Jeder soll frei über seine Ferien entscheiden können. Wir machen nur die Angebote. Für all jene, die aufs Flugzeug verzichten wollen, haben wir vor kurzem ein neues Produkt lanciert.

Nehmen Sie den vor zehn Jahren eingestampften Rail-Plan wieder hervor?

Vor 60 Jahren gab es bei Hotelplan den Zug «Badeferien-Express». Dieser fuhr einige Jahre jeden Samstag von den grossen Schweizer Städten nach Rimini. Dann wurde der Rail-Plan-Katalog lanciert. 2009 umfasste er noch stolze 128 Seiten. Angefahren wurden Südfrankreich, Italien, Deutschland, Österreich und Spanien. Heute gibt es ihn nicht mehr, da die Nachfrage stark abflaute. Dafür bieten wir neu in der Broschüre «Nachhaltiges Reisen» die Adria, den Gardasee, den Lago Maggiore und das Tirol mit dem Zug an.

Und ein eigenständiger Katalog mit Bahnreisen?

Leider ist es einfacher, eine Pauschalreise mit dem Flugzeug zu organisieren als mit der Bahn. Die staatlichen Eisenbahnen arbeiten mit verschiedenen Systemen und Abläufen. Das macht die Sache komplex. Es braucht ein einheit­liches internationales Bahntarifsystem mit aufeinander abgestimmten Fahrplänen und wett­bewerbsfähigen Preisen.

Spüren Sie eine zunehmende Flugscham?

Die Kunden sind sensibler ge­worden. In den Reisebüros liegt der Anteil von My Climate, mit dem der CO 2 bei Flügen kompensiert wird, bei 28 Prozent. Allerdings wird nicht immer der volle Betrag einbezahlt. Im Onlinebereich beläuft sich die Kompensationsrate auf ein ­Prozent.

Wie wollen Sie junge Kunden bei Laune halten?

Unsere Aufgabe besteht darin, unseren Kunden ein Ferienerlebnis zu offerieren. Dabei spielt das Transportmittel keine Rolle. Es darf gern auch das Velo sein.

Welche Destinationen liegen im Trend?

Im Badeferienbereich die Türkei mit Antalya, Spanien mit Mallorca, Ägypten mit Hurghada und ­Tunesien mit Djerba. Allerdings haben einige dieser Destinationen noch nicht die Spitzenwerte von vor zehn Jahren erreicht.



