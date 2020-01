Zu schön zum Sterben

Durchschnittlich 1900 Sonnenstunden pro Jahr

Krimiliebhaber können auf den Spuren von Voltenauers Kommissar Auer über die Insel reisen und dabei nicht nur eines der schönsten Fischerdörfer, Djupvik, entdecken, sondern auch den Ort, in dem der in den Fall verwickelte fiktive Staatsanwalt lebt. «Das ist vielleicht das Reizvolle an der Crime Week, dass die Leser ihre Lieblingsautoren treffen und gleich auch die Schauplätze der Bücher aufsuchen können», sagt die Organisatorin Inger Halvstedet, die selbst leidenschaftlich gern Krimis liesst.

Auch in der Realität hat Gotland in der langen, wechselvollen Geschichte als strategisch wichtiger Ort in der Ostsee dunkle Geheimnisse angehäuft. Die helle Seite zeigt sich in durchschnittlich 1900 Sonnenstunden pro Jahr. Damit ist die Insel mit Abstand der wetterfreundlichste Ort Schwedens. Kein Wunder, dass es hier so viele hippe Strandbars gibt und Visby sich in den hellen Sommernächten in eine Partyzone verwandelt. Eine Atmosphäre, die Kreative vom Festland auf die Insel zieht.

Jennie Olofsson ist nach langen Auslandsreisen nach Gotland zurückgekehrt. Der Weg zur Glaskünstlerin führt Richtung Osten durch Wälder und Wiesen voller Schafe, vorbei an reetgedeckten Bauernkaten und ochsenblutfarbenen Fischerhütten. Wenn man schon glaubt, sich heillos verirrt zu haben, trifft man auf eine grosse, alte Scheune und auf Big Pink. So heisst die Kombination aus Glaswerkstatt, Verkaufsraum und Restaurant.

«Nein, ich bin nicht Jennie, die kommt gleich», sagt die junge Frau mit feuerfestem Handschuh und Schutzbrille, die glühend heisses Glas am Stil dreht. Da wirbelt Jennie herein, in Begleitung von Luqaz Ottosson, mit dem die blonde 36-Jährige die Glaskunstscheune betreibt. Und sofort wird klar: Hier ist der ungeeignetste Ort für einen Mord auf der Insel.