Der beschwerliche Weg nach Baku

Der zwölfte Austragungsort hingegen stand bisher nicht unbedingt auf der Wunschliste für verlängerte Wochenenden: Baku am Ufer des Kaspischen Meeres. Genau dort, so wollte es das Los, müssen die Schweizer zweimal antreten, am 13. Juni gegen Wales und am 21. Juni gegen die Türkei. Dazwischen liegt ein Abstecher nach Rom, wo die Schweiz am 17. Juni gegen Italien spielt. Sollten die Schweizer weiterkommen, stünde unter Umständen sogar eine dritte Reise nach Baku an.

Erdöl-Metropole mit pittoresker Altstadt

Baku, die Hauptstadt Aserbeidschans mit ihren gut zwei Millionen Einwohnern, ist durchaus ein attraktives Reiseziel: Die pittoreske Altstadt mit einer Festung in der Mitte, einem Gewirr von engen Gässchen und uralten Häusern, Moscheen, Palästen und Karawansereien ist einen Besuch wert und wurde 2000 von der Unesco ins Verzeichnis des Weltkulturerbes aufgenommen.

Gleichzeitig sind die Altertümer gefährdet: Während des Konfliktes mit Armenien wurde 1992 eine armenische Kirche aus dem 18. Jahrhundert zerstört. Und ungezügelte Bautätigkeit macht auch vor der Altstadt nicht halt. Denn Baku ist gleichzeitig eine Erdöl-Metropole. Wer den Film «Die Welt ist nicht genug» mit Pierce Brosnan als James Bond und Sophie Marceau als Elektra King gesehen hat, kann sich ein Bild von den Auswüchsen der unkontrollierten Spekulation machen.

Zudem liegt Baku, von der Schweiz aus betrachtet, nicht gerade im Zentrum des Universums. Reiseveranstalter, welche die attraktive Nische der Fanreisen bearbeiten, sind deshalb vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Bei Travelclub in Zürich, dem Partner der Schweizer Nationalmannschaft, und bei Ivanmeyertours in Wangen an der Aare BE beurteilt man die Situation skeptisch.

«Baku ist wohl das Schlimmste, was passieren konnte. Wir finden das natürlich nicht so toll», meint Ivan Meyer. «Ich glaube nicht, dass Baku so interessant ist.» Für das zweite Gruppenspiel in Rom hingegen rechnet er mit einer starken Nachfrage, falls genügend Tickets zur Verfügung stünden.