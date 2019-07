Eine exklusive Reise mit der schlanken Dame

Darum nimmt Urs das Heft in die Hand. Der Schweizer Gast mit Militärerfahrung ruft laut die Namen aus, hört ein «hier!» und hakt die Teilnehmer auf der Liste ab. Am Retschnoi Woksal, am «Flussbahnhof» im Norden Moskaus, liegt die A.S. Popow vor Anker, benannt nach Ale­xander Stepanowitsch Popow (1859–1906), Physiker und Pionier der Funktechnik.

Getauft von der Apfelkönigin

Anderntags vor der Abfahrt zum Weissen Meer wird sie auf einen zusätzlichen Namen getauft: Die Thurgauer Apfelkönigin Melanie Maurer aus Sulgen wurde extra eingeflogen, um eine Flasche Schampanskoje an der Schiffswand der MS Thurgau Karelia zu zertrümmern.

Das Schiff ist das Werk solider DDR-Wertarbeit. In der volkseigenen Werft in Wismar lief es 1961 vom Stapel. Die Schiffsmotoren wurden vor 30 Jahren ausgetauscht. In weniger als einem Jahr hat es die in Nischni Nowgorod (früher Gorki) ansässige Reederei Gama durchgreifend erneuert. Enge Mehrbettkajüten wurden zu grosszügigen Kabinen mit modernen Nasszellen zusammengelegt. In 69 Kabinen finden heute 138 Passagiere Platz. Zum Glück ist die Pracht des alten hölzernen Interieurs nicht der Erneuerung zum Opfer gefallen, etwa im Oberdeck-Restaurant oder im Captain’s Corner.

Das erste Nachtessen an Bord steht an. Wieder sind die Crew-Mitglieder aufgeregt: Mögen die Schweizer die Kost, die der Chefkoch zubereitet? Die Mannschaft hat geprobt, damit die Gerichte einen russischen Charakter behalten, aber auch den Erwartungen der westlichen Gäste entsprechen. Ein Gerangel am Buffet entfällt, das Essen wird serviert.

An einem Tisch im unteren Restaurantteil findet mehrmals täglich ein schweizerisch-russisches KMU-Treffen statt. Das 96 Meter lange Schiff gehört dem Reeder Dimitri Galkin, der mit Frau und Tochter die Jungfernfahrt seines renovierten Schiffs mitmacht. Die Familie lebt in Nischni Nowgorod, vier Zugstunden von Moskau entfernt. Galkin gilt als erfolgreicher Unternehmer, der mit seiner Familie in einem russischen Business-Magazin kürzlich als erfreuliches Beispiel abgefeiert wurde. Mit einem einzigen gecharterten Schiff hatte Galkin vor 25 Jahren begonnen, inzwischen durchpflügen neun Gama-Dampfer die Wellen auf diversen russischen Strömen.