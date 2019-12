«Gegen politische Einflüsse können wir nichts ausrichten»

Als Group President bei Hyatt International wacht Fulton, seit 35 Jahren in den Diensten des Hotelkonzerns, über mehr als 120 Hotels in Europa und Afrika sowie im Mittleren Osten und auf dem indischen Subkontinent. Eine der erfolgreichsten Herbergen in Fultons Portfolio ist das Park Hyatt Zürich, in dessen lebhafter Lobby sich der 62-Jährige mit der SonntagsZeitung über ­seine Arbeit und die Pläne von ­Hyatt unterhält.

Wie sieht ein Arbeitstag von Peter Fulton aus?

Ich fahre von meinem Wohnort Herrliberg ins Büro an den Balsberg und führe dort unzählige Telefonate. Dazu gibt es Sitzungen und Besprechungen in allen möglichen Sparten. Sie dürfen sich das aber nicht allzu strukturiert vorstellen; vieles geschieht hier spontan.

Sind Sie zufrieden mit dem Park Hyatt Zürich, wo wir dieses Interview führen?

Ein wunderbares Haus, das ausgezeichnete Ergebnisse bringt.

Worauf führen Sie den Erfolg des Park Hyatt zurück?

In erster Linie auf die Arbeit des Teams hier. Das Hotel bildet einen sehr modernen Kontrast zu den Traditionshäusern in der Stadt, etwa dem Baur au Lac. Wir profitieren von der perfekten Lage beim Paradeplatz, nur ein paar Hundert Meter vom See entfernt.

Wie viele Leute arbeiten für Ihre Hyatt-Division am Balsberg?

Wir sind momentan 76, aber mehr als die Hälfte ist nie gleichzeitig im Büro. In unserem Job muss man oft reisen. Ich selber bin selten für eine ganze Woche in Zürich.

Zu Ihrem Glück ist The Circle, die grösste Baustelle der Schweiz, mit den beiden zukünftigen Hyatt-Hotels nur einen Katzensprung vom Büro entfernt.

Für uns ist The Circle ein Riesenprojekt mit Ausstrahlung auf die ganze Gruppe. Wir werden in neun Monaten am Flughafen Zürich ein Hyatt Regency und im Dezember ein Hyatt Place eröffnen, und wir betreuen auch das Konferenzzentrum. The Circle mit seiner gemischten Nutzung von Shopping über Medizin bis zur Hotellerie könnte zu einem zweiten Zürcher Stadtzentrum werden.

Weshalb führt die Hotelgruppe Hyatt das Kongresszentrum?

Damit haben wir die Möglichkeit, Events mit Speis und Trank durchzuführen und zu vermarkten. Wir haben grosse Kompetenz in diesem Geschäft.

Wie wollen Sie die etwa 550 Zimmer in den beiden neuen Hyatts auslasten?

Wir sind sehr zuversichtlich, eine gute Belegung hinzukriegen. Die Zahlen der anderen Flughafenhotels stimmen uns optimistisch.

Und was verspricht sich Hyatt sonst von The Circle?

Wir vernetzen uns noch stärker mit den wichtigen europäischen Destinationen und können unsere Hotelmarken ideal positionieren. Mit über 875 Hotels gehören wir nicht zu den wirklich grossen Playern der Branche. Aber Hyatt soll die beste Hotelgruppe der Welt sein.