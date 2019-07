Hier wird es den Kindern garantiert nicht langweilig

Die Nostalgiewagen in Solothurn: Nächtigen wie die Zirkusartisten

Die Nostalgiewagen auf dem TCS-Campingplatz Solothurn bieten auf kleinstem Raum alles, was es für gelungene Familienferien braucht. Bis zu vier Personen schlummern in den gemütlichen Schlafnischen und finden am kleinen Esstisch Platz. Eine voll ausgestattete Küchenecke und ein WC sind ebenfalls vorhanden, Duschen befinden sich in den Gebäuden des Campingplatzes.

Draussen locken die Aare und das Kinderplanschbecken, die Barockstadt Solothurn und der Weissenstein, der Hausberg Solothurns.

Der Eselhof in Buch (SH): Schlafen im Stroh

Wer das Besondere sucht und auf Komfort verzichten kann, wird auf dem Eselhof Säge in der Nähe von Schaffhausen fündig.Geschlafen wird in diesem Bed and Breakfast auf einer weichen Strohschicht im Stall, Toiletten und Duschen befinden sich in einem anderen Gebäude. Es gibt einen Aufenthaltsraum mit Kühlschrank und Mikrowelle, wer kochen will, bringt den Campingkocher mit oder nutzt den Grillplatz.

Tagsüber können Kinder ab 3 Jahren die Tiere des Hofes kennen lernen: Esel striegeln, führen und reiten, Hühner füttern und die kleinsten Schafe der Welt streicheln. Zudem werden mehrstündige Eseltouren angeboten, und in der Umgebung sind Schaffhausen, Stein am Rhein, Singen und der Bodensee lohnenswerte Ausflugsziele.

Baumhäuser in Le Locle (NE): Schlafen wie im Vogelnest

Die vier Baumhütten am Waldrand nahe Le Locle tragen den bezeichnenden Namen «Les Nids», die Nester. Fünf bis acht Meter über dem Boden sind die Nester in stabilen Eschen angebracht. «Le Chouett’ Nid» und «Le Pic Epèche» sind für Familien reserviert, sie verfügen über Küche, Dusche, WC und Holzofen sowie eine Terrasse mit Blick in die Bäume.