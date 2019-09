Les Trois Rois ist das Hotel des Jahres 2020

Das Basler Luxushotel Les Trois Rois ist von «Gault Millau» zum Hotel des Jahres 2020 gekürt worden. Der Gourmetführer hebt die «beeindruckende Architektur», die «überragende Küche» und den «enorm hohen Wohlfühlquotient» hervor.

Das Les Trois Rois sei ein Leuchtturm in Basel und darüber hinaus in ganz Europa, schreibt «Gault Millau» in einer Medienmitteilung vom Montag. Als einen der Schlüssel zum Erfolg wird die Gastronomie genannt: Peter Knogel führe mit dem Restaurant Cheval Blanc die beste Hotelküche im Land.