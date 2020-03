Schaffen es Schweizer Reisende noch nach Hause? Schweizer Reisende sind aufgefordert, zurück in die Schweiz zu kommen. Doch einige Touristen stecken fest, haben keine Informationen – oder wollen gar nicht zurück. Travelcontent , Eva Hirschi

Daniel Gehr fühlt sich in Sri Lanka wohl, im Hotel ist er jedoch inzwischen der einzige Gast. Foto: PD

«Irgendwo im Nirgendwo» befanden sich Josefine Vifian und Anna Lüthi in den letzten Tagen ihrer Fahrradtour, nichts ahnend, radelten sie durch die bosnische Natur. Zurück in der Zivilisation, in einem Café mit Wi-Fi, konnten sie endlich die Nachrichten anschauen.

«Es war völlig absurd», sagt Josefine Vifian. Durch die SRF-Sendung «Echo der Zeit» sowie zahlreichen Nachrichten von der Familie und dem Freundeskreis hatten sie von der Aufforderung des Bundesrats erfahren: Schweizer Reisende sollen zurückkehren.