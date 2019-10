Wenn die Airline vor dem Baby warnt

Die Meinungen zur neuen Funktion sind geteilt. Twitter-User Rahat Ahmed bedankt sich für die «Warnung» und findet, dass auch andere Fluggesellschaften nachziehen sollten. Erst kürzlich sei er nämlich auf einem Flug von New York nach Doha gleich von drei kreischenden Babys wachgehalten worden.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD

— Rahat Ahmed (@dequinix) 24. September 2019