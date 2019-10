Wie man das Feriengefühl in den Alltag hinüberrettet

Shopping, Computerspiele, Essen oder Alkohol gelten als Mittel, um sich schnell vom Stress zu befreien. Das sei falsch, meint Barbara Fredrickson, Professorin für Psychologie an der University of North Carolina. Denn es bestehe die Gefahr, dass man die Dosis laufend erhöhen müsse, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Fredrickson rät, Sinnvolles zu unternehmen, etwa sich der Familie oder Freunden oder einem gemeinnützigen Unterfangen zu widmen, einen Kurs zu belegen oder Bücher zu lesen. Besonders hilfreich seien Aktivitäten im Freien, meint der Schweizer Psychologe Andi Zemp, Experte für Burn-out und Stressfolgestörungen.

Wer erst am Sonntagabend zurückkehrt und sich schon am Montagmorgen in die Arbeit stürzt, wird dort abgehetzt und gestresst ankommen.

Sind die Ferien einmal zu Ende, gibt es ein paar Möglichkeiten, ihren Effekt etwas länger anhalten zu lassen. Das fängt damit an, dass man einen Puffer einbauen sollte: Wer erst am Sonntagabend zurückkehrt und sich schon am Montagmorgen in die Arbeit stürzt, wird dort abgehetzt und gestresst ankommen. Besser kommt man schon am Freitag nach Hause, weil dort eh noch Arbeit wartet: Koffer auspacken, waschen, Post sortieren, Rechnungen bezahlen.

Oder man legt den ersten Arbeitstag auf einen Mittwoch oder Donnerstag, wie Andi Zemp rät. So kann man sich einleben und die wichtigsten Pendenzen erledigen, ohne gleich eine ganze Arbeitswoche absolvieren zu müssen. Eine To-do-Liste hilft, Wichtiges und Dringliches von Unwichtigem zu trennen, nichts zu vergessen und so unnötigen Stress zu vermeiden.

Ein Stressfaktor ist auch die Flut von E-Mails. Diese bearbeitet man am besten von vorn nach hinten, weil sich die allermeisten Mails bekanntlich von selber erledigen, vor allem wenn sie schon etwas älter sind. Nachrichten, die nicht gebraucht werden, sollten sofort gelöscht werden; die übrigen katalogisiert man danach, ob Handlungsbedarf besteht oder die Erledigung noch etwas warten kann.

Erinnerungen wachhalten

Souvenirs sind nicht a priori Kitsch. Die Glücksforschung sagt laut Psychologin Bürgel, dass kleine Erinnerungen an schöne Augenblicke der Fortsetzung des guten Befindens im Alltag dienen. Nicht eine riesige Anhäufung von Andenken ist gefragt, sondern wenige signifikante Gegenstände oder Bilder, welche an die Höhepunkte der Ferien erinnern. Ein kleines Erinnerungsstück sollte man durchaus auch auf das Arbeitspult stellen, oder man wählt ein Ferienbild als Desktop-Hintergrund.

Auch kulinarisch lassen sich die Ferien verlängern, indem man Speisen aus dem Ferienland nachkocht oder in einem einschlägigen Restaurant essen geht. Zudem kann es helfen, «Beschäftigungen oder Gewohnheiten aus den Ferien auch nach Beginn der Arbeit weiterzuführen», sagt Psychologe Zemp. Zum Beispiel am Morgen zu joggen, am Abend zu lesen. So kann man etwas vom Feriengefühl in den Alltag hinüberretten. Und sich auf die nächsten Ferien freuen. (Travelcontent)