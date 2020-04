Die Stones aus der Stube – Riesiges Star-Aufgebot bei virtuellem Corona-Konzert Lady Gaga, die Rolling Stones, Elton John und auch Michelle Obama haben beim virtuellen Live-Event der Hilfsbewegung Global Citizen mitgewirkt.

Lady Gaga, Celine Dion, Andrea Bocelli, Lang Lang sowie John Legend waren die letzten Acts, die gemeinsam auf die virtuelle Bühne traten.

Gemeinsam gegen das Coronavirus lautete das Motto eines zweistündigen Konzerts mit hochrangigen Stars. Unter dem Hashtag animierten Acts wie Stevie Wonder, Paul McCartney oder Celine Dion ihre Fans zum Zuhausebleiben - und um all den Helfern in der Pandemie zu danken, wie es David und Victoria Beckham taten, bevor sie ihren Freund Elton John ankündigten:

«Heute bin ich so glücklich, dass wir zusammen eine Welt Zuhause sind», sagte Lady Gaga, Mitorganisatorin der Show, zum Auftakt von «One World: Together at Home».

Bei dem Event der Hilfsbewegung Global Citizen in der Nacht zum Sonntag schalteten sich neben Dutzenden Künstlern auch Ärzte, Wissenschaftler und Politiker dazu. Die früheren First Ladys Laura Bush und Michelle Obama dankten den Helfern in Krankenhäusern und Geschäften. Die US-Starmoderatoren Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert führten durch die Show, die von mehreren US-Sendern und im Netz über Kanäle wie Youtube und Twitter ausgestrahlt wurde.

Den Ausklang mit einem gemeinsamen virtuellen Auftritt machten Lady Gaga, Céline Dion und der italienische Sänger Andrea Bocelli begleitet von dem chinesischen Star-Pianisten Lang Lang (siehe oben).

Zuvor hatten sich bei einem sechsstündigen Livestream Dutzende Musiker, Sportler und andere Künstler, darunter die Sänger Adam Lambert, Jennifer Hudson und Rita Ora, von Zuhause mit Auftritten zugeschaltet.

(sda)